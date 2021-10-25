КИЕВ, 25 окт — ПРАЙМ. Вопрос создания центра кибербезопасности топливно-энергетического комплекса Украины обсудили в понедельник в украинском Совете национальной безопасности и обороны, сообщается на сайте СНБО.

"Участники мероприятия, которое состоялось в Главном ситуационном центре при СНБО Украины, рассмотрели, в частности, вопросы образования отраслевого центра кибербезопасности топливно-энергетического комплекса Украины, реализация которого возложена на министерство энергетики Украины", — говорится в сообщении.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, этот вопрос является крайне актуальным, "учитывая потенциальную активизацию гибридной агрессии РФ" с началом нового отопительного сезона на Украине.

"Мы находимся в состоянии войны с Российской Федерацией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру являются одним из ее методов", — сказал он, добавив, что меры по обеспечению кибербезопасности отечественного топливно-энергетического комплекса актуальны также в контексте плана присоединения Украины к европейской энергетической сети.

Во время заседания координационного центра был одобрен проект плана реализации Стратегии кибербезопасности Украины, утвержденной указом президента Украины, который будет направлен на рассмотрение в СНБО Украины. Участники заседания также одобрили протокол обмена информацией о киберинцидентах. "Также обсуждался вопрос о создании в Украине кибервойск и необходимости разработки в ближайшее время соответствующего законопроекта", — отмечается в сообщении.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений. При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва будет вынуждена защитить жителей Донбасса, если украинские силовики начнут массовое уничтожение населения региона.