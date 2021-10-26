МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссар по делам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заявил, что "катастрофа" в Великобритании связана с Brexit. Об этом пишет Reuters.

Бретон назвал происходящее в Британии настоящей драмой. Эксперты предупредили о риске полной остановки производства в Европе

"Посмотрите, что происходит на полках супермаркетов, с бензоколонками, с нехваткой медсестер и врачей, водителей грузовиков, в строительном секторе", — добавил он.

Напомним, что Великобритания официально вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Многим трудовым мигрантам пришлось покинуть страну после Brexit. Согласно исследованию консалтинговой фирмы BDO, 38% британских компаний остались без иностранных рабочих. Основной проблемой стал дефицит водителей, который привел к сбоям в поставках. Из-за того, что не хватало работников логистики, поставить топливо на заправочные станции и продукты в магазины было некому. Для доставки бензина на АЗС правительству пришлось привлечь армию.