ЖЕНЕВА, 27 окт — ПРАЙМ. Последствия пандемии для занятости оказались хуже, чем ожидалось, говорится в опубликованном в среду докладе Международной организации труда (МОТ) о влиянии COVID-19 на рынок труда. Минтруд сообщил о росте числа занятых в России

По данным МОТ, глобальное восстановление экономик от последствий пандемии застопорилось из-за значительных различий в борьбе с COVID-19 в развитых и развивающихся экономиках, а также из-за неравномерного распределения вакцин. Это угрожает глобальной экономике в целом.

Согласно оценкам МОТ, потеря рабочего времени в 2021 году из-за пандемии будет значительно выше, чем предполагалось ранее. По прогнозам экспертов, в 2021 году количество отработанных часов в мире будет на 4,3% ниже допандемического уровня, что эквивалентно потере 125 миллионов рабочих мест с полной занятостью. Ранее в июне МОТ прогнозировал потерю всего 100 миллионов рабочих мест с полной занятостью.

В МОТ подчеркивают, что без конкретной финансовой и технической поддержки, большой разрыв в восстановлении занятости между развитыми и развивающимися странами сохранится. Голикова оценила состояние российского рынка труда

Как отмечается в документе, Европа и Центральная Азия пережили наименьшую потерю часов по сравнению с допандемическим уровнем (2,5%). За ними следуют Азия и Тихоокеанский регион — 4,6%. Тогда как в Африке, Северной и Южной Америке и арабских государствах снижение составило 5,6, 5,4 и 6,5% соответственно.

Одной из причин неравного восстановление экономик в МОТ называют различия в предоставлении пакетов фискальных стимулов для компаний, а также неравенство в скорости вакцинации населения. Активная прививочная кампания оказала наибольший положительный эффект в странах с высоким уровнем дохода, менее значимый результат был зафиксирован в странах с уровнем дохода ниже среднего и почти нулевой в странах с низким уровнем дохода, где доступ населения к вакцинам затруднен.

По оценкам МОТ, если устранить диспропорции в распределении вакцин, страны с низким уровнем дохода, при наличии достаточного количества вакцин от COVID-19, смогли бы в своем восстановлении всего за один квартал догнать более богатые экономики.