МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало корпоративный рейтинг компании "Энел Россия", который находился на уровне "Ва3", по бизнес-причинам, говорится в релизе агентства. Глава Enel призвал уходить от нефтяной привязки цен на газ

"Moody's решило отозвать рейтинги по своим собственным бизнес-причинам", — указывает агентство.

На момент отзыва прогноз рейтинга был стабильным. В марте агентство также подтверждало этот рейтинг на уровне "Ba3"

"Энел Россия" входит в группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании в РФ составляет 5,7 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч Гкал/ч по выработке тепла.