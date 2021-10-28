Moody's отозвало корпоративный рейтинг компании "Энел Россия"
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало корпоративный рейтинг компании "Энел Россия", который находился на уровне "Ва3", по бизнес-причинам, говорится в релизе агентства.
"Moody's решило отозвать рейтинги по своим собственным бизнес-причинам", — указывает агентство.
На момент отзыва прогноз рейтинга был стабильным. В марте агентство также подтверждало этот рейтинг на уровне "Ba3"
"Энел Россия" входит в группу Enel. Общая установленная мощность электростанций компании в РФ составляет 5,7 ГВт по выработке электроэнергии и 2 тысяч Гкал/ч по выработке тепла.
https://1prime.ru/world/20211028/835060551.html
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