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Безработица в Германии в октябре ожидаемо снизилась
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Безработица в Германии в октябре снизилась до 5,4% с уровня сентября в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков,... ПРАЙМ, 28.10.2021
экономика, мировая экономика, новости, германия, безработица, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Безработица в Германии в октябре снизилась до 5,4% с уровня сентября в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.
При этом число безработных в Германии снизилось на 39 тысяч по сравнению с сентябрем и составило 2,466 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в октябре снизился до 5,2% с уровня сентября в 5,4%, число безработных при этом уменьшилось до 2,377 миллиона с 2,465 миллиона.