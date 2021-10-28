МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Безработица в Германии в октябре снизилась до 5,4% с уровня сентября в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Фондовые индексы Европы в основном снижаются

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.

При этом число безработных в Германии снизилось на 39 тысяч по сравнению с сентябрем и составило 2,466 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в октябре снизился до 5,2% с уровня сентября в 5,4%, число безработных при этом уменьшилось до 2,377 миллиона с 2,465 миллиона.