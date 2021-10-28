Годовая инфляция в Германии в октябре ускорилась до максимума за 28 лет
Годовая инфляция в Германии в октябре ускорилась до 4,5% - выше прогноза
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в октябре в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 4,5% с 4,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Таким образом, годовая инфляция ускорилась рекордными с октября 1993 года темпами. В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,5%.
Месячная инфляция совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Годовая инфляция ожидалась на уровне 4,4%.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в октябре ускорили рост до 4,6% с 4,1% в годовом исчислении, а в месячном — до 0,5% с 0,3%. Аналитики прогнозировали показатели на уровнях 4,5% и 0,4% соответственно.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
https://1prime.ru/world/20211028/835065372.html
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