МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Инфляция в Германии в октябре в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 4,5% с 4,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). Европейский центробанк сохранил базовую ставку на уровне 0%

Таким образом, годовая инфляция ускорилась рекордными с октября 1993 года темпами. В месячном выражении потребительские цены в Германии выросли на 0,5%.

Месячная инфляция совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. Годовая инфляция ожидалась на уровне 4,4%.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в октябре ускорили рост до 4,6% с 4,1% в годовом исчислении, а в месячном — до 0,5% с 0,3%. Аналитики прогнозировали показатели на уровнях 4,5% и 0,4% соответственно.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.