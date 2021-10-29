МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, согласно первой оценке, в третьем квартале текущего года вырос на 3,5% в годовом выражении и на 2% — в квартальном, предполагают аналитики, опрошенные порталом DailyFХ. ВВП США в третьем квартале вырос на 2%

Европейское статистическое агентство Евростат опубликует соответствующие данные в пятницу, 29 октября, в 12.00 мск.

Одновременно Евростат обнародует предварительную оценку инфляции в еврозоне за октябрь. Аналитики полагают, что инфляция в регионе ускорилась до 3,7% с 3,4% в сентябре. Таким образом, показатель останется на максимумах с 2008 года.

В 11.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует первую оценку динамики ВВП страны в третьем квартале. Аналитики ожидают роста показателя на 2,4% в годовом выражении.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель в октябре снизился до 71,4 пункта с 72,8 в сентябре, как и показала предварительная оценка.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число уменьшилось на две – до 443 агрегатов.