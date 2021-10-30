МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Кроме России спасти Европу от энергетического не может никто, признали в Вашингтоне. Однако за помощь европейцам "Газпрому" грозит крупный штраф от Еврокомиссии. Подробности — в материале "Прайма". В отключке. Чем закончится отключение Украины от российской энергосистемы

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

"Единственным поставщиком, который способен изменить ситуацию на европейском энергетическом рынке этой зимой, является Россия", — заявил представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн, добавив, что, по мнению Вашингтона, Москва должна увеличить поставки газа в Европу. При этом Хохштейн признал, что США не способны увеличить поставки СПГ в Европу. По его словам, Белый дом не может указывать компаниям-производителям СПГ, куда и в каком объеме поставлять свою продукцию. "С этой точки зрения, не думаю, что правительство США может сделать больше того, что уже сделано", — подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, согласно прогнозу норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, в этом году экспорт американского СПГ достигнет рекордного показателя — 72 млн т (свыше 99 млрд куб. м). Однако американские компании экспортируют СПГ в Азию, где природный газ стоит в два раза дороже, чем в Европе. В результате, европейским потребителям достаются только те объемы, которые американские компании обязаны поставить в соответствии с долгосрочными соглашениями. Помогать европейским союзникам ценой потери сверхприбыли от продажи СПГ в Азию американцы не желают.

Похоже, что до весны ситуация не изменится. Спрос на все виды энергоносителей растет в Азии быстрыми темпами в связи с ожидаемым похолоданием во многих регионах — от севера Индии до Японии. В Китае похолодание уже наступило в северных и северо-восточных провинциях страны, включая Шэнси, Шанси, Ляонин и Хэйлуцзян, а также в Пекине. Китай уже стал крупнейшим импортером СПГ в мире, опередив Японию. Американские производители СПГ увеличили поставки в Поднебесную даже несмотря на то, что Вашингтон официальной объявил КНР геополитическим врагом США. Экономические соображения и здесь оказываются важнее политических: поставки подорожавших энергоносителей — СПГ, нефти и угля — позволяют США сократить дефицит торговли с Китаем. Все на одного: Евросоюз придумал новое оружие против "Газпрома"

Кроме того, неожиданно выяснилось, что американцы не могут нарастить экспорт СПНГ по чисто техническим причинам: агентство Bloomberg сообщило о проблемах на ряде американских СПГ-заводов, вызванных загрязнением поступающего на них газа. Между тем уже в ноябре ожидается резкое похолодание на восточном побережье США, что вынуждает американские компании закачивать больше газа в подземные хранилища перед наступлением отопительного сезона. Относительно низкий уровень запасов в американских подземных хранилищах стал причиной подорожания топлива на внутреннем рынке — на Henry Hub, основном газовом хабе США, котировки приблизилась к отметке 6 долларов за миллион британских тепловых единиц (МBTU), самому высокому уровню с 2014 года.

ВРАГ-СПАСИТЕЛЬ

Газ на европейском рынке резко подорожал во второй половине года. В начале августа цена фьючерсного контракта на газ с ближайшим месяцем поставки на бирже ICE превысила 500 долларов за тысячу кубометров. К концу сентября цена по сравнению с началом августа цена выросла более чем в два раза, а 6 октября достигла исторического максимума — 1937 долларов за тысячу кубов.

Тогда Россия впервые помогла Европе — для начала, словесными интервенциями. Президент РФ Владимир Путин распорядился не сокращать транзит через Украину и осуществить продажи газа на электронной торговой площадке "Газпрома" сверх тех объемов, которые российская компания поставляет в Европу по долгосрочным контрактам. В последней декаде октября цены на газ в Европе стабилизировались на уровне 1100-1200 долларов за тысячу кубометров. Однако и такая цена оказалась слишком высокой для большинства европейских потребителей. Ваш дом – "Газпром": Китай оставляет Европу без газа

Так что от словесных интервенций Москва переходит к конкретным делам: в среду Владимир Путин поручил "Газпрому" увеличить закачку газа в хранилища на территории Австрии и Германии. На этой новости цены на газ в Европе в четверг упали почти на 11%, ниже 935 долларов за тысячу кубов.

Параллельно Россия нарастила экспорт электроэнергии в Прибалтику до рекордного показателя за 10 лет — 5,619 миллиарда киловатт-часов. По сравнению с прошлым годом экспорт электроэнергии в страны Прибалтики вырос в 1,5 раза, в Финляндию — в 3,2 раза. Кроме того, в ноябре Россия возобновит экспорт электроэнергии на Украину — на фоне энергетического кризиса Киев решил на время забыть о борьбе за энергетическую независимость и не стал продлевать запрет на покупку российской электроэнергии, введенный в мае.

ШИЗОФРЕНИЯ, КАК И БЫЛО СКАЗАНО

Главный парадокс сегодняшней ситуации в том, что за помощь европейским странам Россию могут оштрафовать, причем те же европейцы: Польша направила в Еврокомиссию требование оштрафовать Москву за нарушение злоупотребление доминирующим положением на европейском энергетическом рынке. По аналогии со антимонопольным штрафом, наложенным европейским союзом на Google. Между тем, до недавнего времени доминирующего положения России на европейском газовом рынке не было: ее доля составляла около 30%. Однако в этом году она взялась, во-первых, возместить снижение поставок на европейский рынок американского СПГ. "США сняли с европейского рынка значительный объем. "Газпром" его восполнил, поставил даже больше, чем американцы и поставщики с Ближнего Востока сняли", — заявил Владимир Путин в среду.

Кроме того, Россия частично восполнила европейцам снижение поставок газа из Норвегии. Согласно данным Европейской комиссии, опубликованным на прошлой неделе, в ЕС спрос на газ в апреле-июне этого года вырос в годовом исчислении на 19% — до 84,5 млрд кубометров, а импорт увеличился 7%, достигнув 78,5 млрд кубометров. При этом импорт из Норвегии снизился на 11%, из России — вырос на 5%. В итоге российская доля на газовом рынке ЕС увеличилась до 42% (без учета поставок российского СПГ). Через закрытое окно. Как Китай нарастит экспорт российской нефти

Теперь Варшава указывает на российское доминирование и требует введения санкций против "Газпрома" за "злоупотребление" этим доминированием. Злоупотребление, согласно польской версии, заключается в том, что "Газпром" не увеличивает транзит газа через Польшу и Украину.

Украине необходим транзит российского газа для виртуального импорта и поддержания рабочего давления в ГТС, что позволяет обеспечить поставку топлива потребителям в регионах. Сейчас "Газпром" осуществляет транзит через Украину в объеме 109 млн кубометров в сутки в соответствии с условием "качай или плати". Это условие предусмотрено соглашением о транзите между "Нафтогазом" и "Газпромом", которое действует до конца 2024 года.

Российская компания не бронировала на ноябрь дополнительные транзитные мощности, предложенные "Оператором ГТС Украины". Ряд украинских экспертов считают, что из-за снижения возможностей виртуального реверса критическая ситуация с газоснабжением возникнет в феврале или марте, даже если власти примут решение повысить тарифы на газ для населения вопреки своим обещаниям. Сейчас тарифы для населения в разных регионах составляют около 8 гривен за кубометр, без стоимости доставки топлива до потребителя. Однако для промышленности газ поставляется по биржевым ценам — до 35 гривен за кубометр (около $1200/тысячу "кубов").

Что касается увеличения транзита через Польшу, то Варшава настаивает на нем в качестве альтернативы запуску "Северного потока-2". На этой неделе Министерство энергетики ФРГ пришло к выводу, что "Северный поток — 2" является безопасным для снабжения энергоносителями Германии и ЕС в целом. Соответствующее заключение передано в Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA), которое осуществляет сертификацию "Северного потока — 2" и Nord Stream 2 AG, как независимого оператора газопровода. Без сертификации BNetzA газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.

По мнению многих европейских экспертов, положительное заключение Министерства энергетики ФРГ будет способствовать скорейшей сертификации нового газопровода. Польша является самым активным противником этого проекта и предпринимает все усилия, чтобы его сорвать. А учитывая накал русофобии в Брюсселе, вероятность того, что добрые поступки России не останутся безнаказанными, весьма велика. Если после того, как энергетический кризис закончится, Еврокомиссия действительно решит оштрафовать "Газпром" за "злоупотребление доминирующим положением", это вряд ли кого-то удивит.