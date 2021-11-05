МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в сентябре снизился на 1,1% к предыдущему месяцу после снижения на 3,5% в августе, сообщает министерство экономики и технологий страны. Game over. У Запада не осталось аргументов против "Северного потока–2"

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, наоборот, роста показателя на 1%.

Показатель августа был пересмотрен: теперь министерство оценивает снижение промышленности страны в 3,5% вместо первоначальных 4%.

Промпроизводство за исключением энергетического и строительного секторов в сентябре снизилось на 1,5% к августу. Объем производства товаров производственно-технического назначения упал на 2,1%, потребительских товаров — вырос на 0,2%.

"По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений из-за пандемии коронавируса в Германии, производство в августе 2021 года было на 9,5% ниже с учетом сезонных и календарных изменений", — также отмечает министерство.