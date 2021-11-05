ВЕНА, 5 ноя — ПРАЙМ/ Маргарита Костив. Австрия приветствует планы России увеличить объем газа в хранилищах Европы как меру, которая повысит надежность энергоснабжения в регионе, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД европейского государства Михаэль Линхарт. Стоимость газа в Европе приближается к $900 за тысячу кубометров

"Ситуация на европейском газовом рынке по-прежнему остается напряженной. Мы приветствуем шаги, которые повысят надежность энергоснабжения", — подчеркнул Линхарт, отвечая на вопрос, как Австрия рассматривает намерение России увеличить объём газа в европейских хранилищах после 8 ноября.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в российские подземные хранилища повысить объема газа в ПХГ компании в Европе — в Австрии и Германии. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания готова эту работу выполнить. В пятницу "Газпром" сообщил, что плановый уровень оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубометров достигнут, однако работы по закачке в них продолжатся до 8 ноября.

Цены на газ в Европе резко подскочили в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Эксперты связывают скачок цен с низким уровнем газа в подземных хранилищах (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.