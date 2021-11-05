МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,3% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные агентством Daily FX, полагали, что показатель, напротив, вырос в месячном выражении на 0,3%. А оценка за август была повышена: теперь Евростат оценивает рост в 1% вместо 0,3%.