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Розничные продажи в еврозоне в сентябре неожиданно снизились
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Объем розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,3% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Аналитики,... ПРАЙМ, 05.11.2021
экономика, мировая экономика, новости, еврозона, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в сентябре снизился на 0,3% по сравнению с августом, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.
Аналитики, опрошенные агентством Daily FX, полагали, что показатель, напротив, вырос в месячном выражении на 0,3%. А оценка за август была повышена: теперь Евростат оценивает рост в 1% вместо 0,3%.