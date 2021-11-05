БЕРЛИН, 5 ноя — ПРАЙМ. Российский дипломат был найден мертвым у здания консульского отдела посольства России в Берлине, предположительно, мужчина выпал из окна, сообщает издание Spiegel со ссылкой на полицию. Промпроизводство в Германии в сентябре неожиданно снизилось

По данным издания, утром 19 октября полиция Берлина обнаружила тело мужчины у здания, реанимировать его не удалось.

Предполагается, что 35-летний мужчина, второй секретарь посольства, упал с верхнего этажа здания. Он был аккредитован с лета 2019 года. Источники в службе безопасности сообщили, что обстоятельства предполагаемого падения и причина смерти "неизвестны". По информации газеты, тело дипломата было перевезено в Россию. Посольство отказалось давать изданию комментарии по "этическим соображениям".

Газета утверждает, что, по мнению служб безопасности ФРГ, он был сотрудником спецслужб под прикрытием.

Посольство РФ в Германии не комментирует гибель своего сотрудника в Берлине "по этическим причинам", сообщила пресс-служба дипмиссии.

"Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам", — говорится в заявлении пресс-службы посольства.

Министерство иностранных дел ФРГ в курсе гибели сотрудника посольства РФ в Берлине, но не комментирует детали из соображений защиты личных данных, заявил представитель ведомства Кристофер Бургер.

"Могу сказать по этому поводу, что министерству иностранных дел известно об этом происшествии. Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали", — заявил Бургер на брифинге в пятницу.