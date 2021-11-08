ВАРШАВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Боевая готовность войск территориальной обороны Польши повышена из-за ситуации на границе с Белоруссией. В Белоруссии рассказали о планах использования российских портов

"Мы повышаем готовность наших сил к поддержке пограничной стражи. 100% солдат 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся в 6-часовой готовности к действию", — говорится в официальном аккаунте Войск территориальной обороны в Twitter.

"Солдаты! Проверьте обмундирование и средства связи, сообщите работодателям и близким", — говорится в сообщении.

Литва также направляет войска к границе с Польшей и Белоруссией из-за наплыва мигрантов, власти обсудят введение ЧС на границе, сообщают СМИ со ссылкой на главу МВД Агне Билотайте.

Ранее в госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что многочисленная группа беженцев движется к границе Белоруссии с Польшей.

"Глава МВД Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва направляет войска к границе с Польшей и Белоруссией", — говорится в сообщении агентства Рейтер.

По данным агентства, Билотайте также сообщила, что правительство в понедельник обсудит введение режима ЧС на границе с Белоруссией.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

По последним данным, с начала текущего года нелегально пересечь границу из Белоруссии в Польшу пытались более 30 тысяч человек.