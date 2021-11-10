МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в октябре вырос на 1,5% в годовом выражении, что оказалось несколько выше ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. Годовая инфляция в Германии в октябре ускорилась до максимума за 28 лет

Эксперты прогнозировали рост показателя до 1,4% против 0,7% в прошлом месяце. Рост CPI за первые десять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 0,7%.

CPI в городах в октябре в годовом выражении вырос на 1,6%, а в сельской местности – на 1,2%. Цены на продовольственные товары в октябре упали на 2,4%, непродовольственные подорожали на 2,4%, потребительские — на 1,6%, услуги — на 1,4%.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем, цены на продовольственные товары выросли на 1,7%, на непродовольственные — на 0,4%. Потребительские товары подорожали на 1,1%, услуги — на 0,1%.

Цены на свежие фрукты в октябре в годовом выражении выросли на 0,5%, на свежие овощи и зелень – на 15,9%, молочная продукция подорожала на 1,4%, яйца — на 12,6%, продукция водного промысла – на 8,3%, при этом цены на мясо упали на 26,7%, свинина подешевела на 44%. Алкоголь подорожал на 2,1%.

Если же сравнивать с показателями сентября этого года, то за месяц цены на молочную продукцию не изменились, яйца подешевели на 1,9%, овощи и зелень подорожали на 16,6%, цены на мясо снизились на 1,3%, свинина подешевела на 2%. Алкоголь подорожал на 0,6%.

Услуги здравоохранения в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,6%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2,9%, на транспорт и связь – на 7%, на жилье — на 1,7%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в октябре в годовом выражении вырос на 13,5% при прогнозе в 12,3% и против 10,7% месяцем ранее.

По итогам 2020 года инфляция в Китае составила 2,5%, хотя власти ожидали роста в 3,5%. Согласно официальному прогнозу, в 2021 году CPI составит около 3%.