МОСКВА, 10 ноя — Dow Jones/ПРАЙМ. Цены производителей Китая в октябре росли самыми быстрыми темпами за 25 лет, чему способствовал стремительный рост цен на уголь. СМИ: страны мира просят КНР отложить новые правила импорта продуктов

Индекс цен производителей (PPI) Китая в октябре вырос на 13,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста в сентябре на 10,7%. Об этом свидетельствуют данные, представленные в среду Национальным бюро статистики. Темпы роста в октябре были самыми высокими с начала ведения статистики в 1996 году. Сентябрьский показатель был вторым по темпам роста за этот же период.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что индекс вырастет на 12,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем PPI в октябре вырос на 2,5%.

Драйвером роста стали цены на уголь, которые стремительно росли на фоне низких запасов.

Между тем индекс потребительских цен (CPI) Китая в октябре вырос на 1,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 0,7% в сентябре. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали роста на 1,4%.

Дефляция цен на продукты питания снизилась до 2,4% с 5,2% в сентябре. Цены на непродовольственные товары выросли на 2,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

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