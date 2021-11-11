МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Лидеры стран-участниц форума Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), которые соберутся в четверг и пятницу на ежегодную встречу, уже второй год проходящую в онлайн-формате, обсудят вопросы восстановления экономик стран региона после пандемии коронавирусной инфекции и рассмотрят планы реализации принятых в 2020 году Путраджайских ориентиров – целей деятельности АТЭС до 2040 года. Путин примет участие в саммите АТЭС 12 ноября

В состав участников форума АТЭС, впервые собравшегося в 1989 году, в настоящее время входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Южная Корея, Япония, а также китайские территории Гонконг и Тайвань. В АТЭС принято использовать термин "экономики" вместо слов "страна" и "государство". В ежегодных лидерских встречах АТЭС, помимо лидеров стран (экономик)-членов форума, принимают участие также лидеры крупных корпораций, деловых сообществ стран Азиатско-Тихоокеанского региона и ведущие эксперты по региональным проблемам.

В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.

В 2021 году встреча лидеров экономик АТЭС проходит в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии.

ПОСТКОВИДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Вопросы восстановления экономик региона, пострадавших в результате кризиса, связанного с пандемией COVID-19, будут доминировать на лидерском форуме АТЭС 2021 года. Лидеры обсудят планы широкого сотрудничества экономик Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в целях обеспечения синхронизации и согласованности усилий по постковидному восстановлению, в ходе которого ни одна из экономик не должна отстать от других, так, чтобы весь регион был готов в кратчайшие сроки восстановить доковидные темпы роста и продолжить движение по пути инклюзивного устойчивого развития.

Состоявшаяся 8-9 ноября встреча министров иностранных дел и экономических блоков экономик АТЭС показала, что многие участники форума видят один из основных инструментов восстановления экономик региона в дальнейшем развитии свободной торговли и полном отказе от протекционизма. В этой связи особое значение приобретают такие механизмы свободной торговли, как Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), Всестороннее прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП) и другие соглашения о зонах свободной торговли, включая ЗСТ, создаваемые на двусторонней основе, в том числе с участием Евразийского Экономического Союза и стран АТР.

КИТАЙ И ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Несмотря на отсутствие прямой юридической связи между АТЭС и соглашениями о зонах свободной торговли в АТР, как и отсутствии этого вопроса на повестке дня лидерской встречи, лидеры экономик АТЭС все же могут коснуться в своих дискуссиях вопроса о заявке Китая на вступление во Всестороннее прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ВПСТТП). С заявками на вступление в ВПСТТП недавно обратились к координаторам соглашения Великобритания, Тайвань и Китай. КНР уже является инициатором и лидером другого сообщества свободной торговли – Всестороннего регионального экономического партнерства (ВРЭП), и ряд стран, уже вступивших в ВПСТТП, опасаются, что Китай может занять доминирующую позицию и в Транстихоокеанском партнерстве, из которого в 2017 году вышли США, являвшиеся вместе с Японией инициаторами этого проекта.

В четверг на вопрос журналистов о заявке КНР на участие в ВПСТТП министр торговли и развития экспорта Новой Зеландии Дэмиен О"Коннор, со-председательствовавший на министерской встрече АТЭС 8-9 ноября, ответил, что Новая Зеландия и другие участники соглашения о Транстихоокеанском партнерстве "приветствуют новые заявки стран на вступление в соглашение".

"Мы как члены ВПСТТП приветствуем заявки, поступившие от Великобритании, Китая и Китайского Тайбэя (Тайваня)… Однако страны, подавшие заявки, должны тщательно изучить стандарты и требования, существующие для участников Транстихоокеанского партнерства, прежде чем они смогут стать полноправными участниками соглашения", — сказал он.

ВАКЦИННЫЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ

На министерской встрече АТЭС активно обсуждалась тема равной доступности вакцин от коронавирусной инфекции для стран АТР, как один из факторов инклюзивного подхода к борьбе с пандемией и восстановлению экономик, пострадавших от пандемии. Этот вопрос может также оказаться на повестке дня лидерского саммита, тем более что министерская встреча показала, что АТЭС есть чем гордиться в этом отношении.

В совместном заявлении, принятом после окончания министерской встречи, констатируется, что за 2020-2021 годы страны-участницы значительно снизили, а во многих случаях полностью отменили таможенные тарифы, пошлины и налоговые сборы, связанные с импортом вакцин от COVID-19, других препаратов и медицинского оборудования, необходимого для лечения коронавирусной инфекции.

ПУТРАДЖАЙСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

Важнейшей темой лидерской встречи будет и обсуждение подготовленных к ней конкретных планов реализации целей и задач АТЭС до 2040 года, сформулированных в 2020 году в Путраджайских ориентирах, которые пришли на смену принятым в 1994 году Богорским целям АТЭС, период реализации которых ограничивался 2020 годом.

В принятом лидерской встречей АТЭС 2020 года документе "Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года" сформулированы следующие задачи для АТР:

— создание свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, прозрачной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды на основе согласованных в рамках ВТО правил, обеспечивающих функционирование многосторонней торговой системы; усиление региональной взаимосвязанности;

— продвижение инноваций; совершенствование цифровой инфраструктуры; наращивание темпов цифровой трансформации; сокращение цифрового разрыва в целях повышения производительности и динамики роста, а также успешного участия граждан и предприятий во взаимосвязанной глобальной экономике;

— обеспечение качественного экономического роста, способствующего повышению общего благополучия, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, женщин и других групп населения с нераскрытым экономическим потенциалом; инклюзивное развитие людских ресурсов; поиск ответа на комплекс экологических вызовов, включая изменение климата.

ПЕРЕХОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ОТ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ К ТАИЛАНДУ

В 2022 году переходящее председательство в АТЭС будет осуществлять Таиланд. Церемония передачи председательства от Новой Зеландии к Таиланду состоится после окончания последнего мероприятия форума – неформальной встречи лидеров экономик АТЭС.

Представители правительства Таиланда неоднократно заявляли о том, что надеются провести следующий форум АТЭС осенью 2022 года в очном формате на территории своей страны.

УЧАСТИЕ ЛИДЕРОВ РОССИИ, США И КИТАЯ

На настоящий момент официально объявлено о запланированных выступлениях на лидерской встрече АТЭС Президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Новостное агентство "Ассошиэйтед Пресс" сообщило во вторник о том, что в форуме примет участие и президент США Джо Байден.