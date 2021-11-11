ВВП Великобритании в третьем квартале вырос хуже прогноза
ВВП Великобритании в третьем квартале вырос на 6,6% в годовом выражении
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в третьем квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 6,6%, а в квартальном — на 1,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Опрошенные порталом DailyFx аналитики полагали, что показатель вырос на 6,8% в годовом выражении и на 1,5% — в квартальном.
Объем промышленного производства в Великобритании в сентябре снизился на 0,4% к августу, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, напротив, что показатель вырос на 0,2% в месячном выражении.
https://1prime.ru/world/20211111/835186058.html
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