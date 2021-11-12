МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Европарламент на пленарной сессии окончательно одобрил новые правила, обязывающие крупные международные компании публично раскрывать налоги, которые они платят в каждой стране Евросоюза, сообщает пресс-служба ЕП. Evraz оценил нагрузку от новых налогов в 2022 году

"Транснациональные компании и их дочерние структуры с годовым доходом более 750 миллионов евро, которые работают более чем в одной стране ЕС, теперь должны будут публиковать суммы налогов, которые они платят в каждом государстве-члене союза. Эту информацию также необходимо будет сделать общедоступной в интернете", — говорится в релизе.

Это делается для борьбы с уклонением от уплаты налогов, уточняет ЕП.

Закон вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС, у стран союза затем будет 18 месяцев на то, чтобы внедрить его в национальное законодательство.