МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре вырос до 72,4 пункта с 71,7 пункта в октябре, полагают опрошенные порталом Daily FX аналитики. Затраты России на энергопереход признаны посильными

Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу, 12 ноября, в 18.00 мск.

В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем совокупного промышленного производства в странах этого валютного блока в сентябре вырос на 4,1% в годовом выражении после роста на 5,1% в августе. В месячном выражении ожидается снижение на 0,5% после сокращения на 1,6% месяцем ранее.

В 21.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число увеличилось на шесть – до 450 агрегатов.