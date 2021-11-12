МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре вырос на 5,2% в годовом выражении, а в месячном снизился на 0,2%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 4,1%, а в месячном снизился на 0,5%.

В ЕС объем промышленного производства в сентябре вырос на 5% в годовом выражении, а в месячном снизился на 0,5%.

При этом производство товаров длительного пользования в сентябре в еврозоне выросло на 0,5%, в ЕС — на 0,8% по сравнению с августом. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне увеличился на 1%, в ЕС — на 0,4%.

Производство в топливно-энергетическом секторе в еврозоне в сентябре в месячном исчислении осталось на уровне августа, как и в ЕС. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне снизился на 0,2%, в ЕС — остался неизменным.

Самый значительный рост промышленности в сентябре к августу был отмечен в Эстонии (+5,3%), Литве (+4,3%) и Бельгии (+3,7%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Дании (-5%), Чехии (-3,2%) и Австрии (-3%).