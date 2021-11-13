МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. США начинают консультации с Японией по пошлинам на сталь и алюминий, сообщили в совместном заявлении торговый представитель США в ранге министра Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо. Ряд машиностроителей будет выведен из-под акциза на сталь

Они повторили "обеспокоенность" США по поводу влияния на местный рынок демпинговой стали и при этом отметили, что сталь экспортируется в основном из Китая.

"США и Япония попытаются разрешить двустороннюю обеспокоенность в этой области, в том числе вопрос о введенных (США) мерах", — указывается в заявлении.

США ввели пошлины на сталь и алюминий из Японии в 2018 году в период президентства Дональда Трампа.