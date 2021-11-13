МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Посольство КНР в Вашингтоне призвало американские компании и бизнес-сообщества бороться в конгрессе США с принятием законопроектов, связанных с Китаем. Инфляция в КНР и США испортила настроение российскому рынку

Как сообщает агентство Рейтер, китайская дипмиссия обратилась к топ-менеджерам компаний и руководителям бизнес-сообществ с просьбой повлиять на конгрессменов, чтобы те либо отказались от принятия законопроектов, направленных на укрепление конкурентоспособности США в КНР, либо внесли в эти проекты соответствующие изменения.

Также Рейтер передает, что официальные лица КНР предупредили американских бизнесменов о риске потерять долю рынка или доход в Китае в том случае, если определенные законопроекты станут законами.