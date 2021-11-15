МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили реализацию совместных проектов, в том числе атомной электростанции и промзоны РФ в районе Суэцкого канала, сообщает пресс-служба Кремля. В АТОР рассказали, как изменились цены на туры в Египет

"Обсуждались актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия. Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, поступательно развиваются в различных областях. Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и, прежде всего, ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", — говорится в сообщении.