ВАРШАВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Нелегальные мигранты готовятся штурмовать белорусско-польскую границу в районе пограничного перехода в Кузнице, сообщило МВД Польши. Лукашенко заявил, что не шутил о жестком ответе на новые санкции ЕС

"Нелегальные мигранты собираются у пограничного перехода в Кузнице на белорусской стороне. При поддержке белорусских силовиков они, вероятно, готовятся к силовому форсированию границы. Офицеры пограничной стражи, полиции и солдаты наготове", — говорится в сообщении польской полиции в Twitter.

Источник в белорусских органах погранслужбы сообщил, что беженцы из стихийного лагеря расположились "прямо на линии границы" на погранпереходе между Белоруссией и Польшей, но попыток прорыва через польские заграждения не предпринимают.

"Они находятся прямо на линии границы. Прорыва через польские заграждения не было", — сказал собеседник. По его словам, обстановка в районе погранперехода "спокойная, насколько это может быть в данной ситуации", проявления агрессии со стороны беженцев нет.

Собеседник подчеркнул, что практически все 2 тысячи беженцев, ранее располагавшиеся в стихийном лагере, перебрались к КПП на границе Польше и Белоруссии, часть из них находится прямо в пункте пропуска, часть поодаль.