МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Уровень инфляции в Швеции достиг рекордных показателей с 2008 года и составил 3,1% в октябре, сообщает Статистическое управление Швеции (SCB). Песков рассказал о планах властей по борьбе с инфляцией

"Уровень инфляции… в октябре 2021 года составил 3,1 процента. Это рост по сравнению с сентябрем, когда уровень инфляции составлял 2,8 процента. Месячное изменение с сентября по октябрь составило 0,2 процента", — сообщает ведомство.

При этом один из экспертов Статистического управления Швеции считает, что значительное повышение цен в стране может быть связано с ослаблением ограничений, введенных из-за COVID-19.

Ведомство отмечает значительный рост цен на топливо, продукты питания, а также на товары и услуги.

Шведский телеканал SVT Nyheter отмечает, что уровень инфляции в Швеции в октябре достиг рекордного показателя с 2008 года. "Никогда с сентября 2008 года уровень цен на товары и услуги частного потребления в Швеции не был таким высоким", — сообщил телеканал.

Как сообщает SVT, центральный банк Швеции ожидает, что высокая инфляция в стране будет временной. Вместе с тем, как отмечает телеканал, существует риск того, что такой показатель уровня инфляции может продержаться "в течение более длительного периода времени, чем ожидает центральный банк".

По данным Статистического управления Швеции, с октября 2019 по июнь 2021 года инфляция в стране не превышала 2,5%. Затем с осени 2021 года показатель начал расти, достигнув пика в октябре. В 2008 году инфляция в Швеции составила 3,3%.