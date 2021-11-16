МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в прошлом квартале вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Безработица в Великобритании в июле-сентябре снизилась лучше прогноза

Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и первой оценкой.

ВВП стран Евросоюза в третьем квартале, по второй оценке, вырос на 3,9% в годовом выражении и на 2,1% — в квартальном.

Таким образом, экономика продолжает рост после второго квартала — тогда ВВП ЕС вырос на 13,7% в годовом выражении и на 2% — в квартальном, а 19 стран еврозоны — на 14,2% и 2,1% соответственно.

По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 6,2%, а еврозоны — на 6,6%.