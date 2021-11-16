Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в третьем квартале
Евростат сохранил оценку роста ВВП еврозоны в третьем квартале - 3,7% в годовом выражении
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, в прошлом квартале вырос на 3,7% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и первой оценкой.
ВВП стран Евросоюза в третьем квартале, по второй оценке, вырос на 3,9% в годовом выражении и на 2,1% — в квартальном.
Таким образом, экономика продолжает рост после второго квартала — тогда ВВП ЕС вырос на 13,7% в годовом выражении и на 2% — в квартальном, а 19 стран еврозоны — на 14,2% и 2,1% соответственно.
По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 6,2%, а еврозоны — на 6,6%.
https://1prime.ru/world/20211116/835228853.html
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