МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в октябре вырос на 1,7% по сравнению с сентябрем, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста на 1,2% в месячном выражении.

Динамика сентября при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда выросли на 0,8%, а не на 0,7%, как сообщалось ранее.

Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в октябре также увеличился на 1,7% к предыдущему месяцу. Показатель сентября был пересмотрен: теперь рост оценивается в 0,7% вместо 0,8%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.