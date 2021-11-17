ТОКИО, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство Японии будет выплачивать компенсации производителям нефтепродуктов, если рост мировых цен на нефть спровоцирует еще больший рост розничных цен на бензин, сообщил телеканал NHK. В ОАЭ назвали справедливую цену бензина

Сейчас цена бензина с октановым числом до 96 колеблется у отметки 169 иен (примерно 1,48 доллара) за литр. Самой высокой за последние 13 лет стала цена 170 иен за литр. По решению министерства экономики, торговли и промышленности, если цены на розничный бензин превысят эту отметку, нефтеперерабатывающим компаниям будут выплачивать по 5 иен на литр. Мера будет введена с конца декабря этого по конец марта будущего года. По замыслу министерства, она должна будет стать сдерживающим фактором при росте цен бензин, сообщает телеканал.

Отсутствие собственных полезных ископаемых ставит японскую экономику в жесткую зависимость от мировых цен на энергоносители. Некоторые эксперты в связи с ростом мировых цен на нефть опасаются, что это может отразиться на японской экономике.

Ранее в ноябре министр экономики, промышленности и торговли страны Коити Хагиуда сообщал, что правительство Японии внимательно следит за изменениями цен на нефть после решения ОПЕК+ о плановом частичном снятии ограничений на нефтедобычу для своих членов.