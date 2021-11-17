ПЕКИН, 17 ноя — ПРАЙМ. Основатель оказавшегося на грани дефолта одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande Group Сюй Цзяинь ради спасения компании продал личные активы на сумму более 1 миллиарда долларов, сообщила газета "Дии цайцзин жибао". Акции китайской Evergrande показали рост

По словам источника издания, бизнесмен с 1 июля вложил в Evergrande 7 миллиардов юаней личных средств (около 1,1 миллиарда долларов). Деньги, в частности, были использованы для выплаты зарплат сотрудникам, процентов по некоторым облигациям, а также пошли на завершение строительных проектов в нескольких регионах Китая.

Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также препятствование властями подъему на китайском рынке жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов.