АНКАРА, 17 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в стране продолжится снижение учетной ставки на фоне рекордного падения турецкой лиры Турецкая лира обновила исторический минимум к доллару

"Мы пережили много атак на нашу экономику. Надо понимать, что ставка – причина, инфляция – следствие. Мы уберем с плеч народа эту беду – высокую ставку, другого выхода быть не может. Посмотрите на другие страны, США, Израиль. Они опускают ставки. Пока я на этом посту, я буду бороться со ставкой и с инфляцией", — сказал Эрдоган, выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Турецкий лидер добавил, что не ему "не по пути с теми, кто защищает высокую ставку".

В среду курс доллара к лире возрос до 10,45 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

Центробанк Турции принял в конце октября решение снизить учетную ставку до 16% с 18% на фоне рекордного падения курса турецкой лиры, после чего она ускорила падение. Эксперты ожидают очередного снижения ставки регулятором в четверг.

Лира начала резко дешеветь в середине октября на новости об увольнении по указу Эрдогана трех высокопоставленных чиновников центробанка, в том числе двух заместителей его главы.

Как заявил РИА Новости финансовый директор факторинговой компании Eko Faktoring Арда Тунджа, все трое уволенных на заседании совета по денежно-кредитной политике ЦБ в сентябре проголосовали против уменьшения ставки. По его словам, ЦБ Турции потерял независимость, и лира продолжит падение. Эрдоган выступает за снижение ставки, утверждая, что рост инфляции обусловлен высокими процентными ставками.