МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 ноября, снизилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 268 тысяч, сообщило министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения показателя до 260 тысяч. Число заявок предшествовавшей недели было пересмотрено до 269 тысяч с 267 тысяч.