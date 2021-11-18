Число заявок на пособие по безработице в США оказалось хуже прогноза
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю составило 268 тысяч
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 ноября, снизилось на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 268 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные агентством Daily FХ, ожидали снижения показателя до 260 тысяч. Число заявок предшествовавшей недели было пересмотрено до 269 тысяч с 267 тысяч.
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