МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Власти Японии примут пакет мер на $692,1 миллиарда для поддержки наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей экономики и слоев населения. Япония планирует расширить поле деятельности для иностранцев

Из госбюджета планируется выделить $488,5 миллиарда, а оставшуюся часть инвестируют частный бизнес, фонды и финансовые структуры.

Согласно программе, на каждого ребенка младше 18 лет семьям с годовым доходом ниже $84 тысячи в год выдадут по $877. Такие же суммы получат семьи, испытывающие из-за пандемии серьезные финансовые трудности.

Пострадавший от пандемии малый и средний бизнес сможет рассчитывать на помощь в размере до $219 тысяч в зависимости от масштабов ущерба.

Также в пакет заложено повышение зарплат до 3% медсестрам, воспитателям детских садов, сиделкам и помощникам по уходу за престарелыми и немощными. При этом учитываются изменения на сырьевом рынке. Если розничная цена на бензин превысит $1,5 за литр, то нефтеперерабатывающие компании получат компенсации для сдерживания топливных цен. В то же время планируется оказывать финансовую поддержку семьям, приобретающим жилье с энергосберегающими технологиями.

Предусмотрены меры и по реализации стратегии экономической безопасности — один из основных тезисов предвыборной кампании премьер-министра Фумио Кисиды. Например, на развитие технологий — разработку вакцин, производство полупроводников и т.д. — выделяется $4,3 миллиарда.