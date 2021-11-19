Годовая инфляция в Японии снизилась с 0,2% в сентябре до 0,1% в октябре
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 0,1% в годовом выражении после инфляции в 0,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
При этом в месячном выражении цены за октябрь снизились на 0,3%, тогда как в сентябре месячная инфляция составила 0,4%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) выросли в годовом выражении на 0,1%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. В месячном выражении базовые потребительские цены снизились на 0,1%.