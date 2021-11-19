МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 0,1% в годовом выражении после инфляции в 0,2% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Власти Японии выделят огромную сумму на поддержку экономики и населения

При этом в месячном выражении цены за октябрь снизились на 0,3%, тогда как в сентябре месячная инфляция составила 0,4%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) выросли в годовом выражении на 0,1%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX. В месячном выражении базовые потребительские цены снизились на 0,1%.