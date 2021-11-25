МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Сумма объема материально-технической помощи США Украине в этом году превысила 130 миллионов долларов, заявил на брифинге в четверг глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Общий объем материально-технической помощи США в 2021 году составил более 130 миллионов долларов. В этом году США передали военно-морским силам Украины 4 катера типа Айленд, два из которых — "Сумы" и "Фастов" — уже доставлены в Одессу буквально позавчера. К передаче готовится еще один. Особенно важно, что США предоставляют Украине высокотехническое оборудование, которое не производится национальным оборонным комплексом", — заявил министр.