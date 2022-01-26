МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. На Украине накопился "ком катастроф" на год вперед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политолога Андрея Ермолаева в эфире телеканала "Наш".

Как считает эксперт, страна сможет пережить этот отопительный сезон, однако высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она может это ощутить.

"Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", — добавил Ермолаев.