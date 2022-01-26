МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. НаУкраине накопился "ком катастроф" на год вперед. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление политолога Андрея Ермолаева в эфире телеканала "Наш".
Как считает эксперт, страна сможет пережить этот отопительный сезон, однако высокие цены на энергоносители и другие накопившиеся проблемы делают неконкурентоспособной ее промышленность, и уже в течение года она может это ощутить.
"Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год", — добавил Ермолаев.
https://1prime.ru/world/20220126/835888734.html
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