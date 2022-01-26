МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Москва готова посоревноваться с Римом за право проведения всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2030, отметил президент России Владимир Путин. Путин позитивно оценил экономические отношения России и Италии

В ходе встречи с представителями крупных итальянских компаний Путин отметил, что Москва, как и Рим, выдвинула свою кандидатуру на проведение этого крупного международного мероприятия. Он отметил, что в отличие от Италии, Россия ни разу не принимала ЭКСПО, однако участвовала в таких выставках на протяжении 170 лет.

Российский президент добавил, что Россия была представлена на первом ЭКСПО, прошедшем в Лондоне в 1851-м году.

"Мы соревнуемся с вами", — заверил Путин.