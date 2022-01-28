МИНСК, 28 янв — ПРАЙМ. Минск допускает запрет литовского экспорта через территорию Белоруссии в случае ограничений со стороны Литвы в отношении транзита белорусских экспортных грузов, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.
Кроме того, Белоруссия будет рассматривать переориентацию своих грузов в порты РФ.
"Разве это нормально, что Литва… войну открыла с Китаем? Зачем? Ладно, Китай далеко, но зачем с Беларусью воюете, зачем товары наши в порт не пускаете?", — почеркнул Лукашенко.
По его словам, такие шаги ведут в экономической войне и наносит вред в первую очередь самой Литве.
"Вот договоримся сейчас с Россией,… мы будем грузить все — и белорусские, и российские грузы — в российских портах", — заявил глава Белоруссии.
"Мы не пустим ваш экспорт через Беларусь — забудете эту дорогу", — добавил Лукашенко.
Он подчеркнул, что в белорусско-литовской экономической войне Литва точно не будет победителем.
https://1prime.ru/world/20220128/835918931.html
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