МИНСК, 28 янв — ПРАЙМ. Минск допускает запрет литовского экспорта через территорию Белоруссии в случае ограничений со стороны Литвы в отношении транзита белорусских экспортных грузов, заявил президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту. Литва отказала трем белорусским компаниям в транзите для "Беларуськалия"

Кроме того, Белоруссия будет рассматривать переориентацию своих грузов в порты РФ.

"Разве это нормально, что Литва… войну открыла с Китаем? Зачем? Ладно, Китай далеко, но зачем с Беларусью воюете, зачем товары наши в порт не пускаете?", — почеркнул Лукашенко.

По его словам, такие шаги ведут в экономической войне и наносит вред в первую очередь самой Литве.

"Вот договоримся сейчас с Россией,… мы будем грузить все — и белорусские, и российские грузы — в российских портах", — заявил глава Белоруссии.

"Мы не пустим ваш экспорт через Беларусь — забудете эту дорогу", — добавил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в белорусско-литовской экономической войне Литва точно не будет победителем.