МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Обострение риторики политиков вокруг украинского кризиса тревожит страны Восточной Европы не только из-за политической нестабильности, считают в чешском издании iRozhlas.

Запасы "голубого топлива" тают, цены на газ — растут, а зима выдалась суровой, подчеркивает обозреватель издания.

США и Россия в этой позиционной игре занимают более выгодное положение, и европейцы вынуждены за это платить.

"Напряженность вокруг Украины уже сказывается на финансовых рынках и рынках капитала, а также на реальной экономике. Еще один удар получили и без того технологические акции и акции роста (ценные бумаги компаний с большими перспективами роста бизнеса и, соответственно, высокой волатильностью), которые пользовались особой популярностью в период пандемии", — переводит ИноСМИ текст статьи.

Если еще пару месяцев назад изменения начались с растущей инфляции и ужесточение политики центральных банков, то сейчас перепуганные инвесторы переключились на компании, которые обладают неким физическим продуктом либо могут оказывать необходимые услуги, регулярно получая прибыль.

Из-за этого напряженность на востоке Европы только ускорила падение рискованных акций и криптовалют.

"Вероятно, многим чехам безразлично, что биткоин потерял половину своей стоимости, но он потянул за собой и крону. Ведь отечественную валюту значительная часть мира, к сожалению, по-прежнему воспринимает как валюту развивающейся страны вблизи Украины, а значит, она столь же рискованна, как и биткоин", — пишет автор.

Что касается активов и валюты стран, удаленных от потенциального конфликта, то они только укрепляются. Речь идет в первую очередь о долларе и швейцарском франке.

При этом центральный банк Чехии по-прежнему откладывает план по укреплению нацвалюты. Инвесторы от него ждали компенсации негативных последствий инфляции и повышения ставок.

"Более того, эскалация политического кризиса случилась посреди кризиса энергетического. Владимир Путин манипулировал поставками газа в Европу уже давно. В незавидном положении сейчас оказалась Германия, на которую уже обрушилась волна критики за то, что она не хочет помогать Украине поставками оружия".

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>