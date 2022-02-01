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Безработица в Германии в январе неожиданно снизилась
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Безработица в Германии в январе снизилась до 5,1% с 5,2% в декабре, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали... ПРАЙМ, 01.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, статистика, германия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в Германии в январе снизилась до 5,1% с 5,2% в декабре, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали сохранения показателя на уровне декабря.
При этом число безработных в Германии снизилось на 48 тысяч по сравнению с декабрем и составило 2,345 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в январе вырос до 5,4% с уровня декабря в 5,1%. Число безработных при этом увеличилось до 2,462 миллиона с 2,33 миллиона человек.