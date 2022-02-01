МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Безработица в Германии в январе снизилась до 5,1% с 5,2% в декабре, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Индекс PMI в промышленности еврозоны в январе вырос хуже прогноза

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали сохранения показателя на уровне декабря.

При этом число безработных в Германии снизилось на 48 тысяч по сравнению с декабрем и составило 2,345 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в январе вырос до 5,4% с уровня декабря в 5,1%. Число безработных при этом увеличилось до 2,462 миллиона с 2,33 миллиона человек.