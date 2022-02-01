МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности PMI в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в январе вырос до 58,7 пункта с 58 пунктов в декабре, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Безработица в Германии в январе неожиданно снизилась

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 59 пунктов. Январский показатель находится на максимуме за 5 месяцев.

При этом PMI в области промышленного производства Германии, по окончательным данным, вырос до 59,8 пункта со значения декабря в 57,4 пункта. Аналитики ожидали роста показателя до 60,5 пункта, как показывала предварительная оценка. Показатель также стал максимальным за 5 месяцев.

Во Франции индикатор совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой, снизившись до 55,5 пункта с 55,6 пункта в декабре.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.