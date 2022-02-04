МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. У России есть возможности для ответа в случае введения Лондоном новых санкций, отметил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости. В Британии допустили заморозку активов российских компаний в стране

Лондон подготовил "самый жесткий санкционный режим" против России, подчеркнула ранее в своем Twitter министр иностранных дел королевства Лиз Трасс. До этого глава британского МИД заявиляла, что допускает возможность изъятия лондонского имущества "российских олигархов" в рамках усиления санкционного давления на Москву в случае, если обстановка вокруг Украины усугубится.

"Если санкции пойдут действительно против крупных российских руководителей банков и других предприятий, я уверен, что у нас есть чем ответить. У нас (в России — прим. ред.) есть интересы крупных банков и целого ряда подразделений финансовых организаций. Я недавно встречался с британскими бизнесменами, они бы этого очень и очень не хотели", — заявил Келин.

При этом он подчеркнул, что в последние два года товарооборот двух стран увеличился на 5 миллиардов долларов, достигнув в 2021 году 27 миллиардов долларов, а объем накопленных инвестиций составляет 30 миллиардов долларов.

На данный момент Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года дает властям Соединенного Королевства правовую базу для введения своих санкций и исполнения санкций ООН. Согласно существующему санкционному режиму против России, Лондон может вводить санкционные меры только против тех, кто, по еего мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины. Эксперт объяснил, что стоит за угрозой санкций со стороны Британии

Предложенные поправки к этому режиму добавят новые критерии этих лиц и компаний к уже существующим, что позволит Великобритании ассоциировать с российскими властями большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не предполагают автоматического введения ограничений против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае дестабилизации ситуации вокруг Украины.

Россия многократно отвергала обвинения стран Запада и Украины в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не несет угрозы и не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются в качестве предлога для размещения большего количества военной техники НАТО у российских границ. В МИД России ранее поясняли, что заявления западных политиков о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последние месяцы выражают озабоченность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у украинских границ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска по своей территории и по своему усмотрению. По его словам, это никому не несет угрозы и никого не должно волновать.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.