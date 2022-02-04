МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. ПУТИН И СИ ЦЗИНЬПИН ПОДПИСАЛИ СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ВСТУПАЮЩИХ В НОВУЮ ЭПОХУ, И ГЛОБАЛЬНОМ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ — КРЕМЛЬ

Россия и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил, под каким бы то ни было предлогом, во внутренние дела суверенных стран. Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.

"Россия и Китай выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против "цветных революций" и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях", — говорится в сообщении.

РФ И КИТАЙ НАМЕРЕНЫ РАБОТАТЬ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ РОЛИ АСЕАН В КАЧЕСТВЕ КЛЮЧЕВОГО ЭЛЕМЕНТА РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ — ЗАЯВЛЕНИЕ

РФ И КНР ОБЕСПОКОЕНЫ AUKUS, ЭТО УСИЛИВАЕТ ОПАСНОСТЬ ЗАПУСКА В РЕГИОНЕ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ И СОЗДАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ РИСКИ ЯДЕРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ — ЗАЯВЛЕНИЕ

РФ И КНР ПРОТИВ ДЕЙСТВИЙ ВНЕШНИХ СИЛ ПО ПОДРЫВУ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОТИВ "ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ", БУДУТ НАРАЩИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ — ЗАЯВЛЕНИЕ

НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ ВСЕ БОЛЕЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, МНОЖАТСЯ ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ —ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА И СИ ЦЗИНЬПИНА

РФ И КНР НАМЕРЕНЫ ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС О СОЗДАНИИ МЕХАНИЗМА СОВМЕСТНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И КОНТРОЛЯ ЭПИДЕМИИ В ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ — СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЛЕЖИТ В НАУЧНОЙ ПЛОСКОСТИ — СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РФ И КНР

РФ И КНР ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ РАБОТУ ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ, ПРОДОЛЖАТ НАРАЩИВАТЬ КООПЕРАЦИЮ В СФЕРЕ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИН — ЗАЯВЛЕНИЕ

РФ И КИТАЙ НАЦЕЛЕНЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ ШОС И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ РОЛИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИЦЕНТРИЧНОГО МИРОПОРЯДКА НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ — ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОДОЛЖАЮЩАЯСЯ ПАНДЕМИЯ БРОСАЕТ СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫЗОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ООН В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА — СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА И СИ

РФ И КНР ВЫСТУПАЮТ ЗА РАВНЫЕ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ, ПОПЫТКИ ОГРАНИЧИТЬ ПРАВО НА РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ НЕПРИЕМЛЕМЫ — ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ РФ И КНР: ФОРМИРУЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛАНСА МИРОВЫХ СИЛ, РАСТЕТ ЗАПРОС НА ЛИДЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ МИРНОГО РАЗВИТИЯ

РФ И КНР НАМЕРЕНЫ АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ В РАМКАХ ЕАЭС И ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ» ДЛЯ УГЛУБЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА — ЗАЯВЛЕНИЕ

РФ И КИТАЙ БУДУТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО УГЛУБЛЯТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ КООПЕРАЦИЮ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АРКТИКИ — СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ

РФ И КИТАЙ НАМЕРЕНЫ ТВЕРДО ОТСТАИВАТЬ НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ИТОГОВ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И СЛОЖИВШИЙСЯ ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИРОПОРЯДОК — ЗАЯВЛЕНИЕ

РФ И КНР БУДУТ ОСУЖДАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО НИВЕЛИРОВАНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФАШИСТСКИХ АГРЕССОРОВ И ПОПЫТКАМ ЗАПЯТНАТЬ ЧЕСТЬ СТРАН-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ — ЗАЯВЛЕНИЕ

РОССИЯ И КИТАЙ ВЫСТУПАЮТ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУ МИРОВЫМИ ДЕРЖАВАМИ ОТНОШЕНИЙ НОВОГО ТИПА, ОСНОВАННЫХ НА УВАЖЕНИИ И МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВАНИИ — ЗАЯВЛЕНИЕ

ВОЕННО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ США И СОЮЗНИКОВ ВЫЗЫВАЕТ СЕРЬЕЗНЫЕ ОПАСЕНИЯ И ВОПРОСЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ РФ И КНР — ЗАЯВЛЕНИЕ

РФ И КИТАЙ ПРИЗВАЛИ США НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ИНФОРМИРОВАТЬ О ВОЕННО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДЕЙСТВУЯ ОТКРЫТО И ПРОЗРАЧНО — ЗАЯВЛЕНИЕ

РОССИЯ И КИТАЙ НАСТАИВАЮТ НА ТОМ, ЧТОБЫ США УСКОРИЛИ ЛИКВИДАЦИЮ СВОИХ ЗАПАСОВ ХИМОРУЖИЯ — ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ ПО ИТОГАМ ПЕРЕГОВОРОВ

РФ И КИТАЙ ОЗАБОЧЕНЫ ПРОДВИЖЕНИЕМ ПЛАНОВ США ПО РАЗВИТИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРО И РАЗВЕРТЫВАНИЮ ЕЕ ЭЛЕМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ МИРА — ЗАЯВЛЕНИЕ

РФ И КИТАЙ ПРИЗЫВАЮТ США ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПЛАНОВ РАЗМЕСТИТЬ РАКЕТЫ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ В АТР И ЕВРОПЕ, БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ КООРДИНАЦИЮ — ЗАЯВЛЕНИЕ

ДЕМОКРАТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ, А НЕ ПРИВИЛЕГИЕЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ — СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПУТИНА И СИ ЦЗИНЬПИНА

НАРОДЫ РФ И КНР УВЕРЕНЫ В ВЫБРАННОМ ИМИ ПУТИ И С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСЯТСЯ К ДЕМОКРАТИЧЕСКОМУ УСТРОЙСТВУ И ТРАДИЦИЯМ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ — ЗАЯВЛЕНИЕ

ДРУЖБА МЕЖДУ РОССИЕЙ И КНР НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ, В СОТРУДНИЧЕСТВЕ НЕТ ЗАПРЕТНЫХ ЗОН, ОНО НЕ ПОДВЕРЖЕНО ВЛИЯНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДЫ — ЗАЯВЛЕНИЕ

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ НОВОГО ТИПА ПРЕВОСХОДЯТ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ ВРЕМЕН «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» — ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ

РФ И КНР ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ВОЗВРАЩЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ К СОСТОЯНИЮ ПРОТИВОБОРСТВА КРУПНЫХ ДЕРЖАВ, КОГДА СЛАБЫЕ СТАНОВЯТСЯ ДОБЫЧЕЙ — ЗАЯВЛЕНИЕ

РОССИЯ И КИТАЙ ЗАЯВЛЯЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ КОНСОЛИДАЦИИ, А НЕ РАСКОЛА МИРОВОГО СООБЩЕСТВА ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРОВ

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