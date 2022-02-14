МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить, передает агентство Белта. Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

"Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде", — добавляется в сообщении.

Лукашенко критикует такие действия Киева. По его словам, при закупках удобрений из США Украине придется заплатить гораздо больше из-за затрат не только на добычу и переработку, но и на логистику.

"Пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" — приводит слова Лукашенко агентство.