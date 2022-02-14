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Лукашенко: Киев отказался от белорусских удобрений
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить, передает агентство Белта. "Но в США... ПРАЙМ, 14.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, украина, белоруссия, сша, удобрения, промышленность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МИНСК, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить, передает агентство Белта.
"Но в США отказали, поскольку они сами в основном закупают калий в Канаде", — добавляется в сообщении.
Лукашенко критикует такие действия Киева. По его словам, при закупках удобрений из США Украине придется заплатить гораздо больше из-за затрат не только на добычу и переработку, но и на логистику.
"Пока довезут до крестьян… На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?" — приводит слова Лукашенко агентство.