МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Нагнетание угрозы "российского вторжения" Западом в итоге привело к тяжелым экономическим последствиям для Украины, при этом эти действия носили характер "экономической диверсии". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение, которое выразил в своей колонке для издания "Главред" заслуженный экономист, экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Эксперт подчеркнул, что государства с рыночной экономикой, в том числе и Украина, очень уязвимы к информационным войнам, нацеленным на подрыв экономики. Эксперты объяснили, кому выгодна истерия вокруг "войны" на Украине

"Особенность ситуации на Украине на протяжении уже нескольких месяцев состояла в том, что информационную войну по дестабилизации Украины начали и интенсивно вели страны Запада, члены НАТО, прежде всего США и Великобритания, — те, кого украинские власти называют "нашими друзьями и партнерами". Сутью войны было нагнетание угрозы "вторжения" России с использованием авиационных и ракетных ударов, бронетанковых войск, оккупации Украины", — сказал Суслов.

По его словам, для Украины это имело тяжелые экономические и другие дестабилизирующие последствия. Экономист напомнил о словах президента Владимира Зеленского, который в одном из своих видеообращений заявил о падении курса гривны и "побеге" из страны 12,5 миллиарда долларов капиталов в течение января. "То есть то, что делал Запад по отношению к Украине, имело характер экономической диверсии, нацеленной на подрыв украинской экономики", — подчеркнул он.

Суслов отметил, что сейчас Украине пора приниматься за подсчет убытков, нанесенных информационной войной Запада.

Помимо этого, по мнению эксперта, инвесторов и выведенные капиталы быстро вернуть не получится, при этом они, скорее всего, предпочтут инвестировать в страны, над которыми "не проводятся столь жестокие эксперименты". Экономика Украины понесла и еще будет нести большие потери, добавил он.

"Нам предстоит жить в новом для нас мире. За Украину взялись серьезно. "Большая сделка" между Россией и США (коллективным Западом), которую долго ждали, по всем признакам близка к завершению. В том числе — за счет Украины", — подытожил он.