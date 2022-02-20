БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Если Евросоюз введёт значимые санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине, то от них будет страдать не только России, но и сам Евросоюз, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.