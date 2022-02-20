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2022
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Евросовет предупредил об опасности антироссийских санкций
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Если Евросоюз введёт значимые санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине, то от них будет страдать не только России, но и сам Евросоюз, сказал глава Евросовета Шарль Мишель... ПРАЙМ, 20.02.2022
экономика, мировая экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Если Евросоюз введёт значимые санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине, то от них будет страдать не только России, но и сам Евросоюз, сказал глава Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.