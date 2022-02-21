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Министры ЕС одобрили санкции против пяти россиян из-за выборов в Крыму
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Главы МИД стран-членов Евросоюза одобрили санкции против пяти российских граждан за организацию выборов в Госдуму в Крыму, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в ЕС... ПРАЙМ, 21.02.2022
экономика, мировая экономика, новости, санкции против рф, ес, крым, россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов Евросоюза одобрили санкции против пяти российских граждан за организацию выборов в Госдуму в Крыму, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в ЕС.
В отношении этих лиц будут применены такие меры, как замораживание активов и запрет на поездки.
Отмечается, что санкции не связаны с
текущим кризисом на Украине.
Выборы в Государственную думу РФ прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. Россияне выбрали депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.
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