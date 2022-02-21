МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Главы МИД стран-членов Евросоюза одобрили санкции против пяти российских граждан за организацию выборов в Госдуму в Крыму, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник в ЕС. Песков заявил о переменчивости Запада в вопросе антироссийских санкций

В отношении этих лиц будут применены такие меры, как замораживание активов и запрет на поездки.

Отмечается, что санкции не связаны с текущим кризисом на Украине.

Выборы в Государственную думу РФ прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. Россияне выбрали депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.

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