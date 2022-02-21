2022-02-21T16:52:50+03:00

2022-02-21T16:52:50+03:00

2022-02-21T16:52:50+03:00

2022

https://1prime.ru/world/20220221/836119024.html

Пентагон: Россия может напасть на Украину уже сегодня

Мировая экономика

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ПЕНТАГОН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НАПАДЕНИЕ НА УКРАИНУ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ УЖЕ СЕГОДНЯ, НО ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ДЛЯ ДИПЛОМАТИИ ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПРАЙМ, 21.02.2022

экономика, мировая экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60