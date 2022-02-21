Пентагон: Россия может напасть на Украину уже сегодня
ПЕНТАГОН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НАПАДЕНИЕ НА УКРАИНУ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ УЖЕ СЕГОДНЯ, НО ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ДЛЯ ДИПЛОМАТИИ ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ
https://1prime.ru/world/20220221/836119024.html
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ПЕНТАГОН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НАПАДЕНИЕ НА УКРАИНУ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ УЖЕ СЕГОДНЯ, НО ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ДЛЯ ДИПЛОМАТИИ ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ
https://1prime.ru/world/20220221/836119024.html
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