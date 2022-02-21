БРЮССЕЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД ЕС заявил, что готов предложить на рассмотрение министров санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР.

"Если будет аннексия, то последуют санкции, если будет признание, то я предложу санкции, и министры примут решение", — сказал он.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз призывает Москву соблюдать международное право и не признавать независимость самопровозглашенных республик. ЛНР и ДНР, пригрозил "единой реакцией Запада".

"Мы готовы отреагировать твердым и единым фронтом, если он решит сделать это", — отметил глава евродипломатии.

Боррель обвиняет Россию в создании "предлога для вмешательства на Украине" и "самой большой угрозы безопасности Европы со времен Второй мировой войны". Путин: переговорный процесс по Донбассу зашел в тупик

Ситуация в Донбассе накалилась в минувшие выходные. В ДНР заявили, что их разведка сумела добыть план украинской наступательной операции, согласно которому украинские войска за 5 суток должны занять весь Донбасс.

Украинские силовики продолжают обстрелы, в том числе из артиллерии и минометов.

В воскресенье утром ВСУ предприняли попытку атаковать позиции ЛНР в районе Пионерского, в результате боя погибли несколько мирных граждан.

Два снаряда разорвались на территории РФ в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.

С пятницы 18 февраля продолжается эвакуация граждан ДНР и ЛНР в Россию. По последним данным, границу РФ пересекло уже около 61 тысячи беженцев с Донбасса.

В понедельник 21 февраля лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость их республик.