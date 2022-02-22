МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Украина никого не боится, никому ничего не должна и никому ничего не отдаст, заявил во вторник, 22 февраля, президент страны Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в Telegram офиса.

"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель — мир в Украине", — отметил президент.

Зеленский вместе с тем инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четверки" по сложившейся ситуации.

В своем видеообращении глаа Украины подчеркнул: госграницы останутся прежними, несмотря на признание Кремлем независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Напомним, в понедельник вечером, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Помимо российского президента документы подписали главы республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Это договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.