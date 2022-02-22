БРЮССЕЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Санкции Евросоюза затронут лиц, голосовавших за решения о признании ЛНР и ДНР, а также работающих в этих регионах организаций, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер. Европа не намерена "душить" Россию санкциями

"Это отличается от того пакета санкций, которые были приняты по Крыму (в 2014 году — ред.)", — отметил он.

Официальное решение ЕС по новым санкциям в отношении РФ может быть принято "очень быстро". "Пакет (санкций — ред.) на столе. Я уверен, что решение будет принято очень быстро", — сказал Мамер.

Ранее Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе заявили, что достигли единой позиции по реакции на решение России о признании независимости ЛНР и ДНР. ЕС будет применять точечные меры в отношении лиц и организаций, "причастными" к решению о признании республик. В Польше заговорили о важности санкций против "Северного потока-2"

Что касается "Северного потока-2", ЕК проанализирует решение ФРГ о приостановке сертификации проекта, когда оно будет официально ей представлено, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Вечером в понедельник, 21 февраля, президент РФ подписал указы о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после того, как их лидеры обратились к нему с соответствующими просьбами.

Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республикой.